Burze i intensywne opady deszczu do 30 mm. Ostrzeżenia IMGW przed burzami

W piątek 1 sierpnia burze mogą pojawić się niemal w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed tym zjawiskiem. Żółte alerty będą obowiązywać w całości w woj. śląskim, opolskim i dolnośląskim oraz w części powiatów w woj. lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i małopolskim. Ostrzeżenia IMGW w zależności od regionu obowiązują w godzinach 12:00 – 19:00 lub 14:00 – 21:00.

Pogoda na piątek. Wieczorem burze osłabną, ale nie na długo

Prognozowanym burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad. Wieczorem aktywność burzowa będzie się stopniowo zmniejszać i w nocy burze mogą występować głównie w centralnej i południowo-wschodniej części Polski w strefie przemieszczającego się na wschód układu frontów atmosferycznych. Tam burzom mogą jeszcze towarzyszyć opady deszczu do 10-15 mm i porywy wiatru do 60 km/h.

Najsilniejsze zjawiska będą występować w pierwszej części nocy, ale nie wykluczone, że pojedyncze wyładowania atmosferyczne będą pojawiać się również później. Na pozostałym obszarze na zachodzie i północy kraju jest niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia burz w pierwszych godzinach nocy. Nie powinny im towarzyszyć intensywne zjawiska. Opady deszczu mogą wynieść do 5-10 mm, a porywy wiatru do około 50 km/h.

Do Polski sunie niż znad Danii i Szwecji. IMGW ostrzega przed burzami

Z kolei w sobotę Polska będzie w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad Danii i południowej Szwecji. Burz najbardziej należy się spodziewać po południu i wieczorem na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Lokalnie suma opadów może wynieść do 30 mm. Możliwe są również opady gradu, a porywy wiatru mogą osiągać około 60-65 km/h.

