Pogoda tego lata nie unika skrajności. Ostrzeżenia na weekend w 11 województwach

Nadchodzący weekend ma wreszcie wynagrodzić nam długie okresy deszczu i chłodu. Oczywiście nie wszyscy będą zadowoleni, ponieważ temperatury pójdą mocno w górę, co nie każdemu może odpowiadać.

Jaka pogoda będzie w piątek wieczorem?

Jeszcze w piątek 8 sierpnia wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południu i północnym zachodzie miejscami małe. Na północnym wschodzie i wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu, a na obszarze od Warmii po Podlasie możliwe burze z opadem około 10 mm, lokalnie z drobnym gradem.

Temperatura maksymalna pod koniec dnia wyniesie od 20°C, 22°C na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu, około 25°C w centrum, do 27°C, 28°C na południu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków zachodnich, tylko na wschodzie kraju z kierunków południowych. W czasie burz wiatr osiągać może w porywach do około 60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

W sobotę 9 sierpnia zaczną się upały. Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W Tatrach i na północy kraju możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 25°C na północy, około 28°C w centrum, do 31°C na południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko na wybrzeżu, od 19°C do 23°C. Wiatr powieje na ogół słaby, zmienny.

W niedzielę zachmurzenie znów będzie małe i umiarkowane, głównie na północy, wschodzie i w centrum kraju okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie miejscami pojawią się burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to do 20 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19°C, 21°C na wybrzeżu i miejscami na Pomorzu, około 27°C w centrum, do 32°C na południowym wschodzie. Wiatr powieje umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni, tylko początkowo na wschodzie kraju z kierunków południowych. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 70 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru dojdą do 65 km/h.

Ostrzeżenia IMGW

Zarówno na sobotę, jak i niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami. Obejmują one południowo-zachodnią i południowo-środkową część kraju.

Alertem zostały objęte w całości lub częściowo: woj. lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, podkarpackie i mazowieckie.

