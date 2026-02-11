Najcieplejsze dni od początku roku. Meteorolodzy odsłaniają karty

Początek tygodnia w wielu regionach Polski przyniósł typowo zimową aurę i kolejną falę mrozów. Dla tych, którzy są już zmęczeni tegoroczną zimą, meteorolodzy mają dobre wieści. Nadchodzi cieplejsze powietrze z zachodu i południa Europy.

W niektórych miejscach kraju termometry mogą wskazać nawet 13 stopni Celsjusza. Dla wielu z nas będą to najcieplejsze dni od początku roku! Śnieg zacznie topnieć, a roztopy obejmą coraz większe obszary.

Pogoda luty 2026. Ocieplenie i odwilż w całej Polsce

Chwilowe ocieplenie nie oznacza jednak, że zima całkowicie odpuszcza. Pod koniec tygodnia mróz znów wróci i utrzyma się przez kilka dni. Ale w kolejnych dniach większość kraju poczuje odwilż – ujemne temperatury przestaną dokuczać nawet na północnym wschodzie, gdzie przez tygodnie nie było widać powyżej zera.

Najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski – tam termometry pokażą 12–14 stopni Celsjusza. Mieszkańcy południowych regionów kraju mogą liczyć na niższe temperatury, ale i w tej części Polski nie będzie ujemnych temperatur.W wielu regionach będzie można poczuć prawdziwe wczesnowiosenne klimaty – średnia dobowa temperatura osiągnie od 1 do 5 stopni Celsjusza.



Luty 2026 w Polsce. Najnowsza prognoza pogody

Ocieplenie będzie się również wiązało z opadami – głównie deszczu, który przyspieszy topnienie śniegu, zwłaszcza na południu i północnym wschodzie. Wiatr nie będzie silny, ale chwilami powieje 30–50 km/h na nizinach. W górach, a szczególnie w Karkonoszach, mogą pojawić się podmuchy nawet powyżej 100 km/h, szczególnie w Karkonoszach.

Końcówka lutego zapowiada się dynamicznie – krótkotrwałe ocieplenia będą przeplatane powrotami zimowej aury. Modele wskazują kolejne epizody śnieżne i mroźne, z nocnymi temperaturami spadającymi nawet do -15 lub -20 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie zwłaszcza na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Dopiero w trzeciej dekadzie lutego powrócą łagodniejsze masy powietrza i średnia temperatura zacznie bardziej przypominać przedwiośnie.

