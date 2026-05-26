Nagły atak upałów w Polsce. IMGW wydał alerty, będzie nawet 30 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami dla części Polski. Zagrożonych jest kilka województw.

IMGW ostrzega przed upałem. Alerty dla kilku regionów

Alertami objęto większość województwa lubuskiego, zachodnią część Wielkopolski oraz powiaty na południu woj. zachodniopomorskiego i północy Dolnego Śląska.

Według prognoz temperatura w tych regionach może wzrosnąć od 28 do nawet 30 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać we wtorek o godz. 13 i pozostaną aktywne do godz. 19.

Nawet 30 stopni. Polska pod wpływem wyżu

Synoptycy wskazują, że Polska znalazła się pod wpływem wyżu z rejonu Wysp Brytyjskich i Niemiec. To właśnie on przynosi stabilną i bardzo ciepłą pogodę. Do kraju napływa ciepłe powietrze polarne morskie, choć na północnym wschodzie nadal będzie wyraźnie chłodniej.

We wtorek w większości kraju dominować będzie małe zachmurzenie i dużo słońca. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry pokażą około 30 stopni. W centrum można spodziewać się około 25 stopni, a nad morzem i na północnym wschodzie od 19 do 20 stopni.

Burze i silny wiatr wrócą wieczorem

Choć dzień zapowiada się bardzo pogodnie, pod koniec dnia sytuacja może się zmienić. Na północnym zachodzie możliwe będą przelotne opady deszczu i burze. Wiatr miejscami osiągnie w porywach nawet 60 km/h, a nad morzem do 65 km/h.

W nocy przelotne opady i lokalne burze mogą pojawić się także na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Temperatura spadnie do 9–16 stopni.

Środa przyniesie ochłodzenie

Po gorącym wtorku nadejdzie wyraźne ochłodzenie. W środę temperatura w wielu regionach spadnie do około 20 stopni, a nad morzem i na północnym wschodzie będzie jeszcze chłodniej.

Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze, szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju. Nadal będzie też mocno wiało – w górach i na północnym wschodzie porywy mogą dochodzić do 70 km/h.

Czytaj też:

Te miejsca były wizytówką uzdrowisk. Teraz obowiązują w nich surowe zakazyCzytaj też:

Loty są śmiesznie tanie, a te plaże właśnie wyróżniono. Dobry kierunek na lato