IMGW wydało alerty dla 9 województw. Nadchodzą burze i nie tylko

W sobotę 5 września IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Alerty IMGW dla 9 województw

W wymienionych regionach może spaść od 20 do 35 mm deszczu. Spodziewany jest też silny wiatr, który w porywach może osiągnąć prędkość od 70 do 85 km/h. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godzin porannych w niedzielę 6 września.

Osobne ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla dwóch województw w północnej Polsce: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Te alerty obowiązywać mają jednak tylko do godziny 11 w sobotę.

Jak przypomina IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę 5 września zachmurzenie ma być umiarkowane, okresami duże. Wystąpić mogą przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów miejscami wyniesie od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna osiągnie od 16°C, 17°C na północy, około 20°C w centrum do 23°C na południu kraju.

Wiatr powieje umiarkowany i dość silny, nad morzem nad morzem silny i bardzo silny od 40 km/h do 55 km/h, zachodni; na południu kraju w porywach do 65 km/h, na pozostałym obszarze do 75 km/h, a na wybrzeżu do 85 km/h. W Tatrach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, na północy kraju lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów na północy wyniesie miejscami od 15 mm do 20 mm, na Warmii i Mazurach lokalnie około 30 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 10°C do 14°C, w kotlinach górskich około 8°C. Wiatr powieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h i w porywach do 85 km/h, zachodni. W Tatrach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

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