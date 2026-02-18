Prognoza pogody na końcówkę lutego. Nadchodzą duże zmiany

W wielu regionach Polski luty pozostaje mroźny, a na ulicach naszych miast i wsi utrzymuje się śnieg. Na południu Śląska grubość pokrywy może w najbliższych godzinach zwiększyć się nawet o 10 cm. Typowo zimowa pogoda ma utrzymać się do weekendu. Później IMGW prognozuje poprawę pogody.

Nadchodzi ocieplenie? Jeszcze tylko kilka dni

Jeszcze w środę wieczorem mróz w Polsce osiągnie -12, -9 stopni Celsjusza na północy i w kotlinach, -7 w centrum, a na południu i południowym zachodzie -4, -3 stopnie. W czwartek zauważymy poprawę i temperatury wyniosą od -5 stopni na północnym wschodzie oraz -3 w centrum. W nocy z czwartku na piątek wystąpić mogą kilkunastostopniowe mrozy.

Piątek 20 lutego ma być jednak ostatnim mroźnym dniem z -7 na południu oraz -2 w większości kraju. Nadciągająca z zachodu strefa ciepłego powietrza ma przynieść widoczną zmianę. W sobotę odczujemy znaczne ocieplenie, mróz nie powinien być większy niż -4 stopnie, a na zachodzie kraju temperatury wyniosą od 2 do 4 stopni. W niedzielę mrozów już nie będzie, a na południowym wschodzie kraju termometry pokażą do 6 stopni ciepła.

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że przyszły tydzień ma już dawać pierwsze oznaki wiosny. W całej Polsce zacznie się odwilż, spadnie deszcz, jedynie lokalnie ze śniegiem. Najcieplej ma być w połowie przyszłego tygodnia, nawet do 15 stopni Celsjusza na południu i zachodzie kraju. Meteorolodzy zapowiadają, że słupki termometrów mogą dojść nawet do 17 stopni. Takie ocieplenie ma utrzymać się co najmniej do końca lutego.

Prognoza pogody na środowy wieczór

Po południu i wieczorem w środę 18 lutego zachmurzenie ma być duże i całkowite, na północnym zachodzie miejscami większe przejaśnienia. Miejscami pojawią się opady śniegu, a na południu również deszczu ze śniegiem i deszcz. W rejonie Karpat i Sudetów wystąpią opady śniegu przejściowo o natężeniu umiarkowanym i prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 4 cm do 7 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od -5°C na północy i północnym wschodzie, około 0°C; 1°C w centrum do 3°C; 4°C na południu. Wiatr powieje słaby, miejscami umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie z przewagą kierunków południowych. Wysoko Sudetach wiatr osiągnie w porywach 70 km/h, miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

