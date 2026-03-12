„Grillowa” pogoda na weekend. Długoterminowa prognoza może jednak niepokoić przed świętami

Jak wynika z prognozy IMGW, jeszcze wieczorem w czwartek 12 marca możemy spodziewać się maksymalnie od 10°C; 14°C na zachodzie, północy i w centrum do 15°C; 18°C na południowym wschodzie. Chłodniej będzie w rejonie Półwyspu Helskiego, około 8°C. Miejscami mogą pojawić się opady deszczu, w pasie od Śląska i Małopolski po Ziemię Świętokrzyską i południe Mazowsza możliwe burze i opad krupy śnieżnej.

Prognoza pogody na weekend. Jeszcze nie upał, ale już całkiem ciepło

Piątek przyniesie nam za to słoneczny dzień. Zachmurzenie ma być małe lub umiarkowane. Na południowym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Rano lokalnie wystąpić mogą silne zamglenia. Temperatura maksymalna osiągnie od 12°C; 14°C na północy, około 15°C na znacznym obszarze kraju, do 17°C miejscami na południu. Chłodniej będzie w strefie nadmorskiej: od 9°C do 11°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, okresami na północy i zachodzie porywisty, z kierunków południowych. Nad morzem porywy wiatru osiągną do 60 km/h, wysoko Karpatach do 65 km/h i w Sudetach do 100 km/h.

Ciepła, w sam raz na grilla, ma być także sobota. Na wschodzie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże oraz na krańcach zachodnich słabe przelotne opady deszczu, w Sudetach deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13°C na północy i lokalnie w rejonach podgórskich do 17°C na przeważającym obszarze kraju. Cieplej ma być miejscami na Mazowszu około 18°C, a chłodniej nad morzem: od 9°C do 12°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru osiągną do 55 km/h, wysoko w Karpatach do 80 km/h i w Sudetach ponownie do 100 km/h.

Prognoza długoterminowa. Jaka pogoda w Święta Wielkanocne?

Niestety, wypadająca na 5 kwietnia Wielkanoc 2026 roku ma przynieść nieco gorszą pogodę. Początek kolejnego miesiąca ma być chłodniejszy niż zwykle, a Lany Poniedziałek bardziej mokry niż wynosi średnia pomiarów. Średnie temperatury mają być niższe od normy wieloletniej o 1, a miejscami o ponad dwa stopnie. W wielu miejscach kraju może być momentami nawet poniżej 10 stopni Celsjusza. Deszcze z kolei mają padać szczególnie na zachodzie i południu Polski, także w Wielkanoc. Niewykluczone są wiosenne burze.

