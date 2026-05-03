Czeka nas przykra niespodzianka pogodowa. Najwcześniej w jednym regionie

Jeszcze po południu i wieczorem w niedzielę 3 maja w całym kraju będzie na ogół bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem, jedynie na północnym zachodzie spodziewany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich możliwe słabe opady deszczu.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Temperatura maksymalna wyniesie od 22°C, 24°C na wschodzie, około 26°C w centrum do 27°C, 29°C na zachodzie; chłodniej jedynie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 20°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, przeważnie południowo-zachodni, nad morzem z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach wiatr będzie porywisty.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na Pomorzu oraz północnym zachodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże i miejscami wystąpi przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe.

Temperatura minimalna wyniesie od 6°C, 7°C na południowym wschodzie, około 10°C w centrum do 13°C na północnym zachodzie; chłodniej będzie tylko w kotlinach karpackich, od 3°C do 5°C, lokalnie możliwy spadek temperatury do około -1°C. Wiatr powieje słaby, jedynie na południu okresami umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach i Beskidzie Śląskim porywy wiatru osiągną do 55 km/h.

Duże ochłodzenie w nowym tygodniu

W poniedziałek 4 maja na południu, południowym wschodzie oraz miejscami w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie ma być umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz, a na północy i zachodzie miejscami też burze. Na północy miejscami prognozowana suma opadów, szczególnie w czasie burz, do około 15 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21°C na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26°C, 27°C na południowym wschodzie i miejscami w centrum. Zdecydowanie chłodniej będzie za to nad morzem – od 13°C do 15°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, na Pomorzu zachodni, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i południowy.

W czasie burz wiatr w porywach osiągnie do około 60 km/h. Wysoko w Beskidzie Śląskim porywy wiatru do 60 km/h.

Chłodniejsze powietrze ma rozlać się po całej Polsce około czwartku. Przez krótki okres nigdzie nie będzie cieplej niż 14-18 stopni Celsjusza. Miejscami na zachodzie, północy i w centrum będzie tyko 10-13 stopni.

Polacy w pułapce samorozwoju. „Mamy przeterapeutyzowane pokolenie"

