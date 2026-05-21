Gwałtowne burze i ulewy wracają. Nawet 30 mm deszczu w kilka godzin

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części Polski. Alerty obowiązują w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. Zagrożone są zarówno większe miasta, jak i mniejsze miejscowości.

Burze przejdą przez pół Polski. Do tego ulewy i grad

Największy obszar ostrzeżeń obejmuje Mazowsze, gdzie alerty dotyczą niemal całego województwa poza krańcami wschodnimi i południowymi. Synoptycy spodziewają się burz od godzin okołopołudniowych do wieczora.

Według prognoz głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu. W wielu miejscach może spaść od 15 do 20 mm wody, a lokalnie na Warmii nawet do 30 mm. Możliwe są również porywy wiatru dochodzące do 65 km/h oraz niewielki grad.

IMGW podkreśla, że warunki atmosferyczne nie sprzyjają powstawaniu bardzo silnych superkomórek burzowych, ale lokalnie zjawiska mogą być gwałtowne. Szczególnie na północnym wschodzie kraju burze mogą organizować się w większe układy wielokomórkowe.

IMGW: Pogoda zmieni się wieczorem

Meteorolodzy wskazują, że Polska pozostanie pod wpływem podwyższonego ciśnienia, jednak przez centralną część kraju przemieszcza się zatoka niżowa z frontem okluzji. To właśnie ona odpowiada za rozwój burz.

Najbardziej dynamiczna sytuacja prognozowana jest między południem a wieczorem. Po zachodzie słońca burze mają szybko zanikać, a sytuacja pogodowa powinna się uspokoić.

