Synoptycy ostrzegają, że może popadać. Jaka pogoda czeka nas w przyszłym tygodniu?

W niedzielę 24 maja spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, z wyjątkiem południowego wschodu, pojawią się przelotne opady deszczu; głównie na wschodzie, w centrum i południu również burze, a w czasie burz suma opadów do 15 mm.

Prognoza pogody na niedzielę

Temperatura maksymalna wyniesie od 21°C, 23°C na północy, około 26°C w centrum i na południu do 29°C na południowym zachodzie; nad samym morzem od 16°C do 18°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek ma występować przeważnie zachmurzenie małe, na południowym wschodzie oraz południu początkowo umiarkowane i duże i tam miejscami zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna oscylować będzie od 8°C do 12°C, cieplej będzie na południowym wschodzie od 13°C do 15°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, w rejonie Zatoki Gdańskiej zachodni. Wysoko w górach wiatr porywisty.

Pogoda na początku nowego tygodnia

W poniedziałek 25 maja zachmurzenie ma być małe. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 23°C do 26°C; chłodniej na północy i w rejonach podgórskich – około 20°C, a nad samym morzem miejscami 16°C, 18°C; najcieplej na krańcach zachodnich – lokalnie 27°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni, nad morzem również północny i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr porywisty.

W nocy z poniedziałku na wtorek na ogół ma być bezchmurnie lub wystąpi zachmurzenie małe, na północnym wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna wyniosą od 10°C do 14°C, chłodniej na Podhalu około 8°C. Wiatr będzie przeważnie słaby, na północy umiarkowany i lokalnie porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr porywisty.

