Długoterminowa prognoza dla Polski. Takie będą wakacje 2026

Z najnowszej prognozy IMGW – na pięć tygodni – wynika, że w dalszej części wakacji częściej pojawiać się będą dni ciepłe, a miejscami gorące. Najniższych wartości na termometrach należy się spodziewać nad morzem.

Jeszcze przez kilka dni w Polsce utrzyma się chłodniejsza aura, zwłaszcza na wschodzie i północnym wschodzie. Tam ma być najwięcej chmur i opadów. Stopniowa poprawa zacznie się w weekend, gdy deszcz zacznie słabnąć, a temperatura wzrośnie. W niedzielę na zachodzie i południowym zachodzie termometry mogą pokazać nawet 28-29 st. C.

Cieplej na zachodzie i południu

Przyszły tydzień ma przynieść więcej cieplejszych dni. Najgoręcej zapowiada się na zachodzie i południu, gdzie temperatura może zbliżać się do 30 st. C, choć najczęściej wyniesie 25-27 st. C. W centrum i na wschodzie będzie chłodniej, przeważnie około 20-23 st. C.

Prognoza IMGW wskazuje, że zachód kraju pozostanie bliżej wpływu wyżów. To oznacza więcej słońca i mniej opadów. Na wschodzie częściej mogą pojawiać się chmury, deszcz i burze.

Bałtyk może rozczarować

W drugiej połowie lipca utrzyma się swego rodzaju pogodowy podział. Północ kraju może być chłodniejsza niż zwykle o tej porze roku, co nie jest najlepszą wiadomością dla osób planujących urlop nad morzem. Nad Bałtykiem temperatura często może oscylować wokół 20 st. C lub tylko nieznacznie przekraczać tę wartość. Do tego okresami możliwe są opady i burze.

Znacznie lepiej zapowiada się pogoda w głębi kraju. Tam częściej ma być sucho, stabilnie i słonecznie, a temperatura regularnie może sięgać 25-30 st. C. Na razie prognozy nie wskazują jednak na długotrwałe ani ekstremalne upały.

Sierpień ciepły, ale z ryzykiem suszy

Podobny układ może utrzymać się w pierwszej połowie sierpnia. W większości kraju ma być ciepło, często powyżej 25 st. C, z dużą liczbą pogodnych dni. Opadów w wielu regionach może być mniej niż zwykle, szczególnie w centrum i na południu, co zwiększy ryzyko pogłębiania się suszy.

Wyjątkiem znów może być północ Polski. Tam deszczu ma być więcej, a temperatura będzie zazwyczaj o kilka stopni niższa niż w pozostałych regionach. IMGW podkreśla, że prognozy długoterminowe są orientacyjne i obarczone dużym ryzykiem błędu. Model ECMWF EPS 46 pokazuje średni przebieg pogody dla całych tygodni i regionów, a nie dokładną prognozę dla konkretnych dni czy miejsc.

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