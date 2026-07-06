Afrykańskie upały wracają do Polski. Nowa prognoza IMGW

Po fali upałów z końcówki czerwca pogoda w Polsce się ustabilizowała. Teraz jednak czeka nas kilka dni wyjątkowo – jak na warunki lipcowe – chłodnych. Temperatury w całym kraju mają nie przekraczać 20℃. Ma to związek z niżem, który zatrzymał się w krajach Europy Północnej.

Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski opisuje, że na skraju wspomnianego niżu powstanie inny niż, który będzie miał wpływ na pogodę w Polsce. To właśnie u nas w kraju i w Niemczech powstanie największa w Europie ujemna anomalia temperatury.

Połowa tygodnia z niskimi temperaturami

Prognozy te pokrywają się w dużym stopniu z zapowiedziami IMGW. Ochłodzenia ma potrwać do czwartku włącznie. Na północy kraju, w szczególności na wybrzeżu, temperatura będzie wynosić nie więcej niż 17℃. Miejscami to może być tylko 15 stopni. Na południu będzie nieco cieplej, ale nie więcej niż 21-22℃. Weekend przyniesie wyraźne ocieplenie i duży wzrost temperatury do nawet 29℃. Według TVN Meteo, po 13 lipca, również ma być bardzo ciepło lub gorąco, nawet około 30 stopni.

Z kolei temperatury nocne w pierwszej połowie tygodnia nie będą wiele odbiegać od tych w dzień. Na terenie centrum kraju nocą będzie około 14-16 stopni. W rejonie nadmorskim około 11-12 stopni, a w górach – gdzie będzie najchłodniej – zaledwie 8 stopni.

Noce w czwartek i piątek będą chłodniejsze i możemy się spodziewać wtedy temperatur w okolicach od 10 do 14 stopni Celsjusza. Wraz z nadejściem weekendowego ciepła nocne temperatury znów wrócą do około 16℃.

Ciepłe lato wróciło do Polski

Według długoterminowych kalkulacji IMGW w ciągu najbliższych kilku tygodni nie zapowiada się na gwałtowne ochłodzenie. Modele instytutu wskazują, że średnie temperatury maksymalne, aż do połowy sierpnia w Polsce południowej i centralnej będą wynosiły około 25-27 stopni Celsjusza. Na północy kraju w tym terminie będzie około 21-24 stopni. Warto jednak pamiętać, że są to modele długoterminowe, a co za tym idzie, mogą być niedokładne i wielokrotnie się zmieniać.

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