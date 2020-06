55 budynków podtopionych, straż interweniowała 1189 razy. IMGW ostrzega mieszkańców kolejnych województw

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia podtrzymane zostają dla województw: łódzkiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz części woj. wielkopolskiego.

RCB szczególnie ostrzegła na Twitterze mieszkańców województwa mazowieckiego. Podano, że wieczorem i w nocy spodziewane są ulewny deszcz i burze z gradem.

Wiceszef RCB Grzegorz Świszcz podał, że do godziny 16:00 PSP odnotowała 1189 interwencji. Najwięcej w województwach podkarpackim (322) i łódzkim (170). W województwie śląskim (817 odbiorców) i podlaskim (726) występują z kolei awarie energetyczne. Na terenie województwa podkarpackiego podtopionych zostało 55 budynków mieszkalnych.

Jaka pogoda będzie w nocy z poniedziałku na wtorek?

W nocy wystąpi zachmurzenie umiarkowane, we wschodniej połowie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a początkowo miejscami również burze. Opady burzowe lub przelotne miejscami o natężeniu silnym. W czasie burz lub silnych opadów przelotnych prognozowana suma do 40 mm na północnym wschodzie, do 30 mm w pasie od wschodniego Mazowsza, przez Lubelszczyznę, województwo świętokrzyskie, Małopolskę po Podkarpacie. Miejscami, głównie na północy i w centrum, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od 10°C do 14°C, cieplej w województwach wschodnich od 15°C do 17°C, najchłodniej w kotlinach sudeckich około 9°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy miejscami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

