Na zachodzie kraju i Pomorzu pojawią się przelotne opady deszczu do 5-20 mm. Na pozostałym obszarze wystąpią opady deszczu do 10-50 mm oraz burze z gradem, szczególnie na wschodzie i południowym-wschodzie. Termometry pokażą od 18℃ na Kujawach, 20℃ w centrum kraju do 28℃ na Podkarpaciu.

Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, zachodni. W burzach porywy mogą osiągnąć do 80-100 km/godz.