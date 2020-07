Wtorek pogodny, ale z przelotnymi opadami deszczu. Od środy powrót burzowej pogody

We wschodniej części kraju lokalnie należy spodziewać się słabego deszczu o sumie mniejszej niż litr na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Podlasiu do 25℃ na Ziemi Lubuskiej. Zmienny wiatr powieje przeważnie słabo.

Środa na Lubelszczyźnie i Podlasiu zapowiada się pogodnie. W pozostałej części kraju pojawi się dużo chmur, deszcz i burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę Temperatura maksymalna sięgnie od 18℃ na Nizinie Szczecińskiej do 24℃ w Małopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmieniających się kierunków.

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Popada, może także zagrzmieć. Podczas burz prognozowane są opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21℃ na Nizinie Szczecińskiej do 24℃. na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany z północnego zachodu.