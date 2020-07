Prognoza pogody na sobotę. Gdzie spodziewać się dziś możemy burz?

W nocy z piątku na sobotę przez obszar Polski przemieszczał się front okluzji związany z niżem znad Zatoki Botnickiej, a dziś rozbuduje się klin Wyżu Azorskiego. Pozostaniemy w podobnej, ciepłej masie powietrza polarnego morskiego. Temperatura maksymalna od 22°C na Podhalu, około 25°C w centrum, do 29°C na południu; chłodniej nad morzem, w rejonie Zalewu Wiślanego i w rejonach podgórskich od 19°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Zachodniopomorskie i pomorskie

Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, lokalnie możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, nad morzem około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Warmińsko-mazurskie i podlaskie

Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami, zwłaszcza na wschodzie, wzrastające do dużego z możliwością wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na Kujawach miejscami wzrastające do dużego, tam lokalnie przelotny deszcz Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C. Wiatr słaby, zachodni.

Mazowieckie, łódzkie i lubelskie

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na krańcach wschodnich i na południu możliwe słabe opady przelotne deszczu. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr słaby, zachodni.

Dolnośląskie, opolskie i śląskie

Zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego i dużego. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, w woj. śląskim również burze. Temperatura maksymalna od 22°C do 26°C, na Szczytach Sudetów około 12°C. Wiatr słaby, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, a po południu także i burze, zwłaszcza w rejonach górskich. Prognozowana suma opadów w burzach na południu regionu do 20 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 22°C, na szczytach Tatr około 11°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zmieniających się z przewagą wschodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany okresowo dość silny z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.