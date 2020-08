Jaka pogoda będzie w poniedziałek? Nadal gorąco, ale z gwałtownymi burzami

Noc z niedzieli na poniedziałek

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, a miejscami również burze z możliwym gradem, szczególnie w pasie od Pomorza Wschodniego po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. W czasie burz opady deszczu do 20 mm. Nad ranem lokalnie krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 12°C na Podlasiu do 17°C na Podkarpaciu oraz na Mazurach; w obszarach podgórskich od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, jedynie początkowo na wschodzie z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda na poniedziałek 27 lipca

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Suma opadów w czasie burz na krańcach wschodnich kraju do 35 mm. Słaby, przelotny deszcz również miejscami na Pomorzu i południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 21°C nad morzem, 24°C, 26°C na przeważającym obszarze, do 27°C na zachodzie, w centrum i miejscami na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.