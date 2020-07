Najbliższe dni będą ciepłe. W weekend temperatura do 28 stopni

Piątek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia kłębiastego, na północnym wschodzie, okresami dużego z przelotnymi opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24℃ w centrum kraju, do 26℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami powieje dość silnie. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

W weekend kraj pozostanie pod wpływem wyżu z centrum przemieszczającym się znad Niemiec w stronę Polski i Ukrainy. Chłodne powietrze będzie dalej od zachodu wypierane przez masy powietrza ciepłego, pochodzenia zwrotnikowego, stąd znaczny wzrost temperatury.

Na sobotę synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na wschodzie okresami duże, z niewielkim deszczem do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 21℃ na Suwalszczyźnie, przez 25℃ w centrum kraju, do 28℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków północnych będzie wiał słabo i umiarkowanie.

W niedzielę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-20 l/mkw. oraz burzami z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 23℃ na Suwalszczyźnie, przez 26 s. C w centrum kraju, do 28℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr na wschodzie kraju powieje z północy, w pozostałych regionach z południa i południowego zachodu. Będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny, osiągnie prędkość do 80-90 km/h.

