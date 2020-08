Czeka nas słoneczna środa. W kolejnych dniach będzie upalnie

W środę będzie na ogół słonecznie. Tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możliwe są przelotne opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26℃ na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Czwartek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 25 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 30℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

W piątek w centrum i na Lubelszczyźnie spodziewane są przelotne opady deszczu i burze do 20 l/mkw. Poza tym powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 27℃ na Suwalszczyźnie do 31℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr wschodni, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.