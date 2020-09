We wtorek ulewy, później będzie lepiej. Pogoda na początek września

Pogoda na wtorek

Wtorek na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie będzie pochmurny z przejaśnieniami. W pozostałej części kraju wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, w górach do 50 l/mkw. Na południu możliwe burze. Temperatura maksymalna sięgnie 15 stopni Celsjusza w pasie od Śląska przez centrum kraju po Podlasie do 20℃ na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny, a w burzach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę. Na noc z wtorku na środę prognozowane są kolejne opady deszczu o sumie do 20-30 l/mkw.

Prognoza na środę

W środę na wschodzie i południu należy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. W zachodnich stronach okresami wystąpią opady deszczu do 20 l/mkw. Padać nie będzie tylko na południowym wschodzie Polski. Termometry wskażą od 14℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku, przez 18℃ w centrum kraju, do 21℃ na Podlasiu. Powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie, okresami dość silnie.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się na ogół pogodnie, tylko na północy kraju zrobi się pochmurno i przelotnie popada do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 19℃ na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 21℃ w centrum kraju, do 22℃ na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Piątek przyniesie pogodną aurę, choć na północnym zachodzie kraju może się mocno zachmurzyć i przelotnie popadać - do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 22℃ w centrum kraju, do 24℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu.