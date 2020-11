Prognoza pogody. Pochmurna niedziela z deszczem i mżawkami

Niedziela będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami na zachodzie, południu i w centrum kraju. Na krańcach wschodnich pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 11 st. C w centrum kraju do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, południowy.

Polska będzie w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia związanej z ośrodkiem nad Irlandią, w strefie frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu będzie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać. Prognoza pogody dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego Zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, w dzień okresami umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Gdańsk 11°C Koszalin 11°C Szczecin 12°C Prognoza pogody dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Zachmurzenie przeważnie duże, miejscami słaby deszcz. Temperatura maksymalna

od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Olsztyn 10°C Suwałki 7°C Białystok 8°C Prognoza pogody dla województw wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Poznań 12°C Gorzów 12°C Toruń 11°C Kalisz 12°C Bydgoszcz 11°C Zielona Góra 13°C Prognoza pogody dla województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie na północy i wschodzie możliwy słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna od 8°C na północy do 12°C

na południu regionu. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. Warszawa 11°C Łódź 12°C Lublin 11°C Prognoza pogody dla województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy. Wrocław 13°C Jelenia Góra 11°C Legnica 13°C Opole 12°C Katowice 11°C Częstochowa 12°C Prognoza pogody dla województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C. Wiatr słaby, południowy, lokalnie zmienny. Kraków 11°C Kielce 11°C Rzeszów 11°C Zakopane 7°C Czytaj też:

