Będzie ciepło, ale wietrznie. Prognoza pogody na niedzielę

W poniedziałek pochmurno z przejaśnieniami. W górach słabe opady deszczu ze śniegiem do 3mm oraz śniegu do 5cm. Temp. maks. od 3°C na Suwalszczyźnie, 7°C w centrum kraju do 9°C na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-80km/godz., w górach do 100m/godz.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowych regionów województw dolnośląskiego, a alert dotyczy silnego wiatru. Synoptycy przewidują, że podobne ostrzeżenia mogą zostać wydane w niedzielę dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego czy śląskiego.

Co ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza w praktyce? „Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia” – czytamy w serwisie IMGW gdzie zaznaczono, że prowadzenie działań w warunkach wiążących się z pierwszym stopniem zagrożenia może być niebezpieczne. „Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” – dodano.

Czytaj też:

Uwaga! TVN: Zmarł niedługo po opuszczeniu sanatorium. Rodzina zarzuca personelowi zaniedbania