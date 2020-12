W poniedziałek na zachodzie, w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku okresami opady deszczu (1-3mm) a w Sudetach i Tatrach śniegu. Poza tym pogodnie. Temp. maks. w dzień od 2°C na Suwalszczyźnie do 10°C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr dość silny, w porywach do 60km/h, południowo-wschodni. W górach halny.

We wtorek pogodnie. Temp. maks. w dzień od -1°C na Suwalszczyźnie do 9°C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, w porywach do 50km/h, południowo-wschodni.