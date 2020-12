Prognoza pogody na niedzielę 20 grudnia. Uwaga na mgły!

W niedzielę rano wystąpią lokalne mgły ograniczające widzialność do 100 m. W ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami na zachodzie i w centrum. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy.

Region znajdzie się na skraju rozległego wyżu znad Rosji, na zachodzie kraju zaznaczy się zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym. Napływać będzie cieplejsze powietrze polarne morskie. Przewiduje się niewielkie wahania ciśnienia. Prognoza pogody dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C, na wybrzeżu miejscami około 7°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni. Prognoza pogody dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Prognoza pogody dla województw wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. Prognoza pogody dla województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Prognoza pogody dla województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, zmienny. Prognoza pogody dla województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego Zachmurzenie przeważnie małe, jedynie miejscami umiarkowane i duże. Rano mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

