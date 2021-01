Nadchodzi ocieplenie. We wtorek najchłodniej będzie na Podlasiu

We wtorek prognozuje się duże zachmurzenie duże z opadami śniegu do 3-5 centymetrów. Na zachodzie kraju będą przechodzić w śnieg z deszczem marznącym, który może powodować gołoledź. Będzie ślisko. W Sudetach pojawią się intensywne opady śniegu do 10-20 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od -9 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -1℃ w centrum kraju, do 3℃ na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Okresami może przybierać na sile, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę. W górach wiatr będzie jeszcze silniejszy - do 80-100 km/h.

Środa zapowiada się pochmurno. Na północy i wschodzie wystąpią opady śniegu z deszczem i deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W innych częściach Polski niewykluczone są przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od -1℃ na Suwalszczyźnie, przez 3℃ w centrum kraju, do 7℃ na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-80 km/h, a w górach może osiągać prędkość do 80-100 km/h.

