W środę przelotny deszcz w większości kraju. W kolejnych dniach spory mróz

Od południa wejdzie postępująca w głąb kraju strefa opadów śniegu do 1-5 cm, w Karpatach obfitych do 10 cm. Na Podkarpaciu możliwe przejściowo opady śniegu z deszczem marznącym powodującym gołoledź. Termometry pokażą od -10℃ na Warmii i Suwalszczyźnie, -8℃ w centrum kraju do -3℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni i północny.

Czwartek zapowiada się pochmurny. Na południowym-wschodzie i wschodzie kraju wystąpią opady śniegu do 5-10 cm, słabnące. Na pozostałym obszarze pojawią się opady śniegu do 1-3 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -12℃ na Suwalszczyźnie i w centrum kraju do -4℃ na Pomorzu Zachodnim.