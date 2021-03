Pogoda na dziś. Uwaga na poranne mgły! Pod koniec tygodnia wrócą chłód i śnieg

Środa 3 marca zapowiada się na pochmurną, a różnice między temperaturą będą spore: na północnym wschodzie do 3 st. C, a na południu właściwie wiosna – do 13 st. C.

W środę 3 marca w ciągu dnia zza chmur może wyglądać słońce. Pomiędzy najchłodniejszym a najcieplejszym miejscem zanotujemy dużą różnicę temperatury. Po ustąpieniu porannych mgieł dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale przejaśnień i rozpogodzeń. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu do 13 st. C w Małopolsce. Z kierunku południowo-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr. W kolejnych dniach do Polski napłynie zimne powietrze, które przeniesie ze sobą także opady śniegu. Pogoda środa 3 marca – uwaga na mgły! Jak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na początku dnia w całej Polsce należy przygotować się na liczne mgły. Lokalnie będą marznące, a miejscami mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Ostrzeżenia wydano dla większości regionów Polski, wyjątkami są woj. łódzkie, północna część świętokrzyskiego, lubelskie, wschodni pas mazowieckiego oraz całe podlaskie.