Pogoda na dziś. Wraca zima, ostrzeżenia przed opadami śniegu

W piątek w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady śniegu (1-5 cm). Temperatura maksymalna wyniesie od 1℃ na Suwalszczyźnie do 5℃ na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni.

W związku z ochłodzeniem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całej polski ostrzeżenia przed oblodzeniem do godz. 9 w piątek. Jak się okazuje, choć w całej Polsce mogą pojawić się przelotne opady śniegu, tak dla południa kraju wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Objęto nimi okolice Rybnika, Bielsko-Białej, Nowego Sącza, Krosna czy Przemyśla.

Pogoda na weekend 6-7 marca

Sobota na ogół upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na Pomorzu pojawi się więcej chmur, niewykluczony jest także przelotny śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 0℃ na Podlasiu, przez 3℃ w centrum kraju, do 5℃ na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela będzie pogodna jedynie na południu Polski. W pozostałej części kraju zrobi się pochmurno, pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. oraz mokry śnieg do 5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1℃ na Suwalszczyźnie, przez 3℃ w centrum kraju, do 6℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny - w porywach może rozpędzać się do 50-70 km/h.