Silny wiatr w całym kraju. Czeka nas załamanie pogody

We wtorek 9 marca temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. Celsjusza na Podlasiu do 6 st. na Dolnym Śląsku. Dzień ma być pogodny, chociaż niekiedy powieje słaby wiatr, a niektórych regionach mogą wystąpić przelotne opady śniegu. Zmiana pogody jest z kolei prognozowana na czwartek 11 marca.

Zmiana pogody w Polsce. IMGW o silnym wietrze

Zdaniem synoptyków Polska znajdzie się pod wpływem rozległego niżu znad Morza Norweskiego. Na terenie całego kraju mogą wystąpić opady deszczu, a w górach i w północnych regionach Polski także śniegu. Co najważniejsze – będzie bardzo wietrznie, a na Bałtyku wystąpi sztorm.

„Południowy wiatr skręcający na zachodni będzie silny, porywy mogą dochodzić do 70 km/h, a na wybrzeżu i obszarach podgórskich do 80 km/h, w piątek nawet do 90 km/h”- przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wiatr uspokoi się nieco w sobotę, a jego porywy nie powinny przekraczać 60 km/h. W niektórych regionach ponownie mogą wystąpić opady deszczu, a w niedzielę na północnym wschodzie prognozuje się pojawienie deszczu ze śniegiem.

