Pogoda na dziś. Na Śląsku 10 stopni, w całym kraju przelotny deszcz

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 1-5 mm. Na północy, wschodzie i w centrum kraju możliwe są burze. Termometry pokażą od 4℃ na Suwalszczyźnie, przez 7℃ w centrum kraju, do 10℃ na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, z południowego zachodu i zachodu. W porywach może osiągnąć do 60-80 km/h, w górach powyżej 100 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega w piątek 12 marca przed silnym wiatrem na południu Polski. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim dwóch województw: dolnośląskiego i opolskiego, a także południowej części podkarpackiego (okolice Krosna).

Pogoda w sobotę 13 marca

Sobota przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na Podkarpaciu i w Małopolsce na ogół obędzie się bez opadów, w innych stronach kraju pojawi się przelotny deszcz do 5 mm, a na Podlasiu deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5℃ na Suwalszczyźnie, przez 9℃ w centrum kraju, do 11℃ na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.