Prognoza pogody na Wielki Czwartek. Burze i nawet 21 stopni

W czwartek 1 kwietnia na północy i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu (1-5 mm), a na pozostałym obszarze mogą wystąpić burze (5-10 mm). Termometry pokażą od 12℃ na Pomorzu do 21℃ na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr, północno-zachodni. W porywach może osiągnąć do 45 km/h, a w czasie burzy do 70 km/h.

Prognoza pogody na Wielki Piątek

W piątek 2 kwietnia na Podkarpaciu wystąpią przelotne opady deszczu (1-3 mm). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 7℃ na Suwalszczyźnie do 13℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

