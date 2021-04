Termometry wskażą do 13℃. Możliwe opady deszczu

W piątek zachmurzenie będzie zmienne. Na krańcach południowych wystąpi zanikający przelotny deszcz do 3 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 8℃ na Suwalszczyźnie do 13℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni i zachodni. Sobota zapowiada się pochmurna z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Termometry pokażą od 5℃ na Podlasiu do 9℃ na Podkarpaciu.

