W środę deszcz i burze niemal w całej Polsce. Kiedy poprawa pogody?

Środa przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie wystąpią burze z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 17 na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z północnego zachodu. W porywach burzowych może wiać do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek na zachodzie wystąpi zmienne zachmurzenie, a poza nim pojawią się przelotny deszcz i burze, którym towarzyszyć będą opady o sumie 10-20 l/mkw. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu do 16 stopni na Podkarpaciu.

Prognoza pogody na piątek

Nieco więcej promieni słońca, a przynajmniej mniej opadów deszczu, czeka nas w piątek. 21 maja deszczowa aura jedynie na północnym zachodzie, w pozostałej części kraju bez opadów. Termometry wskażą od 13 stopni na Podlasiu po 17 na Podkarpaciu.

