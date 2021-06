Środa będzie ciepła i pogodna. Od jutra pierwsze upały w tym roku

W środę 16 czerwca będzie pogodnie. Tylko na południu i południowym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Od 21 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, 25 w centrum kraju do 26 na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni i północny, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 80 km/godz.



Prognoza pogody na 17 i 18 czerwca

Czwartek 17 czerwca zapowiada się słonecznie w całym kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od 24℃. na Suwalszczyźnie do 29℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Od piątku 18 czerwca temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

Żółte zabarwienie Bałtyku w okolicy Mrzeżyna. Ekspert uspokaja