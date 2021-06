We wtorek na północnym zachodzie rozpogodzenia i bez opadów. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Od 24 st. na Pomorzu Zachodnim do 33 st. na Podkarpaciu.

Wiatr południowo-wschodni, tylko na zachodzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80-100 km/godz.