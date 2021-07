IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia. Gdzie obowiązują?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia ze względu na prognozowane burze z gradem. Alerty obowiązują w niektórych powiatach województwa podkarpackiego. Ostrzeżenia obejmują powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, miasto Krosno, krośnieński, leski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, miasto Przemyśl, przeworski, rzeszowski, miasto Rzeszów, sanocki i strzyżowski.

Alerty obowiązują do godziny 22:00 w poniedziałek 19 lipca. Jak informuje IMGW, w czasie burz miejscami mogą wystąpić ulewne opady deszczu (od 60 mm do 70 mm, lokalnie do 80 mm) oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami może pojawić się grad.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców powiatów objętych ostrzeżeniem trzeciego stopnia wysłało alert. „Uwaga! Po południu i wieczorem (19.07) burze, ulewny deszcz, silny wiatr i grad. Możliwe podtopienia. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" – czytamy w rozesłanych przez RCB wiadomościach.

