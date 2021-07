Kiedy wrócą upały? Prognoza pogody

Za sprawą pogodnego wyżu aura będzie znacznie spokojniejsza niż jeszcze kilka dni temu. Miejscami mogą występować słabe i przelotne opady deszczu, ale na ogół będzie pogodnie. Pod koniec tygodnia do części Polski wróci upał.

Pogoda na środę 21 lipca

W środę dla północy kraju oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia prognozowane są słabe przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach dzień zapowiada się pogodnie, bez opadów, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura w całym kraju będzie wyrównana, osiągając od 22 do 24 stopni Celsjusza. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na kolejne dni

Czwartek przyniesie nam na ogół pogodną aurę. Na zachodzie oraz na południowym wschodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C w Małopolsce do 24 st. C na Wybrzeżu Gdańskim. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek w całej Polsce upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce do 26 st. C na Wybrzeżu Gdańskim. Ze zmiennych kierunków będzie wiać słaby wiatr.

