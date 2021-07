Burzowy i upalny poniedziałek. IMGW wydało alerty

W poniedziałek 26 lipca jedynie na Suwalszczyźnie nie wystąpią opady. Poza tym wszędzie możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. W ciągu jednej godziny może spaść do 30 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 3 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy.

Od 26 stopni na Pomorzu Zachodnim do 31 na Podkarpaciu. Wiatr południowo-wschodni, tylko na zachodzie północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80-100km/godz.

Alerty IMGW - dla kogo, kiedy

Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla pięciu województw:

mazowieckiego

małopolskiego

podkarpackiego

części świętokrzyskiego

lubelskiego



Na terenach objętych ostrzeżeniami prognozuje się upały, w czasie których temperatura maksymalna w dzień będzie wahać się między 28 a 31 stopniami Celsjusza, natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 do 20 st. Celsjusza.

IMGW wydało także alert o silnym deszczu dla zachodniej części Małopolski, Śląska, Opolszczyzny i wschodu Dolnego Śląska. W tych regionach prognozuje się opady od 30 l/mkw. do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h.

