Burze i intensywne opady deszczu. IMGW prognozuje niespokojny weekend

Z prognozy zagrożenia meteo, która znajduje się na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że najbliższe dni zapowiadają się pod znakiem dość niebezpiecznej aury. Cały pas od Podlasia i Lubelszczyzny, przez Mazowsze i wschodnią część Wielopolski, aż po Śląsk i Dolny Śląsk to obszar, na terenie którego wystąpią burze.

IMGW prognozuje burze i intensywne opady

Burzowa aura rozpocznie się już w piątek, do niektórych regionów burze dotrą dopiero w niedzielę 22 sierpnia. Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne będą przesuwały się od Podlasia w kierunku południowego zachodu. Burzom może towarzyszyć opad do 15 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. – ostrzega IMGW.

Instytut prognozuje także intensywne opady deszczu na Pomorzu Zachodnim. Opady spodziewane są w niedzielę 22 sierpnia. Temperatura w piątek 20 sierpnia waha się od 18 stopni Celsjusza na wybrzeżu do 25 stopni na południowym wschodzie. Będzie jednak coraz cieplej – przekonuje Instytut. W niedzielę na południu kraju temperatura wzrośnie do 29 stopni Celsjusza, tylko na wybrzeżu przez weekend temperatura pozostanie w przedziale 18-20 stopni.

