To już koniec lata? Po weekendzie spore ochłodzenie oraz burze

Pogoda na poniedziałek 23 sierpnia

Na poniedziałek 23 sierpnia synoptycy zapowiadają umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu rzędu 10-30 l/mkw. oraz burze z gradem. Temperatura osiągnie maksymalnie od 16℃ na Suwalszczyźnie, przez 22℃ w centrum kraju, do 23℃ na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie skręcał na północny zachód. Okaże się umiarkowany i dość silny, a w czasie wyładowań atmosferycznych silny, w porywach do 90 km/h.

Pogoda na wtorek 24 sierpnia

We wtorek 24 sierpnia czeka nas duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Szanse na przejaśnienia i suchą aurę są tylko w północnych regionach kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15℃ w centrum kraju, przez 19℃ na Pomorzu do 20℃ na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h.

IMGW - ostrzeżenia przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw:

dolnośląskiego (obowiązuje do poniedziałku 23 sierpnia do godziny 7)

(obowiązuje do poniedziałku 23 sierpnia do godziny 7) opolskiego (obowiązuje od niedzieli 22 sierpnia od godziny 17 do poniedziałku 23 sierpnia do godziny 7)



Według synoptyków miejscami prognozowane są wyładowania, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy, choć możliwe są kumulacje opadów do 40 l/mkw.

IMGW - ostrzeżenia przed opadami deszczu

Ponadto, IMGW wydało także alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. W niektórych miejscach może spaść nawet 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

lubuskim (w powiatach: słubickim, sulęcińskim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim), od godziny 23 w niedzielę 22 sierpnia do godziny 14 w poniedziałek 23 sierpnia)

(w powiatach: słubickim, sulęcińskim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim), od godziny 23 w niedzielę 22 sierpnia do godziny 14 w poniedziałek 23 sierpnia) łódzkim (obowiązują w godzinach 6-22 w poniedziałek 23 sierpnia)

(obowiązują w godzinach 6-22 w poniedziałek 23 sierpnia) wielkopolskim (obowiązują w godzinach 6-20 w poniedziałek 23 sierpnia)

(obowiązują w godzinach 6-20 w poniedziałek 23 sierpnia) świętokrzyskim (obowiązują od godziny 8 w poniedziałek do północy z poniedziałku na wtorek 24 sierpnia)

(obowiązują od godziny 8 w poniedziałek do północy z poniedziałku na wtorek 24 sierpnia) śląskim i małopolskim (obowiązują w godzinach 3-20 w poniedziałek 23 sierpnia)



