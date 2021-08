Ulewne opady deszczu i burze. IMGW wydało ostrzeżenia

IMGW - ostrzeżenia przed deszczem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewnymi opadami dla województw:

lubelskiego (ważne do godz. 20 w poniedziałek 30 sierpnia)

(ważne do godz. 20 w poniedziałek 30 sierpnia) mazowieckiego (ważne do godz. 22 w poniedziałek 30 sierpnia)

(ważne do godz. 22 w poniedziałek 30 sierpnia) łódzkiego (ważne do godz. 1 we wtorek 31 sierpnia)

(ważne do godz. 1 we wtorek 31 sierpnia) opolskiego (ważne do godz. 7 we wtorek 31 sierpnia)

(ważne do godz. 7 we wtorek 31 sierpnia) śląskiego z wyłączeniem powiatów z drugim stopniem alertów (ważne do godz. 8 we wtorek 31 sierpnia)

(ważne do godz. 8 we wtorek 31 sierpnia) świętokrzyskiego (ważne do godz. 8 we wtorek 31 sierpnia)

(ważne do godz. 8 we wtorek 31 sierpnia) podlaskiego (ważne do godz. 8 we wtorek 31 sierpnia)

(ważne do godz. 8 we wtorek 31 sierpnia) małopolskiego z wyłączeniem powiatów z drugim stopniem alertów (ważne do godz. 11 we wtorek 31 sierpnia)

(ważne do godz. 11 we wtorek 31 sierpnia) warmińsko-mazurskiego (ważne do godz. 14 we wtorek 31 sierpnia)

(ważne do godz. 14 we wtorek 31 sierpnia) pomorskiego, w powiatach puckim, wejherowskim, kartuskim, gdańskim, Gdańsk, Sopot, Gdynia ;

; kujawsko-pomorskiego (ważne od godz. 17 w poniedziałek do godz. 14 we wtorek 31 sierpnia)

(ważne od godz. 17 w poniedziałek do godz. 14 we wtorek 31 sierpnia) wielkopolskiego (ważne do godz. 15 we wtorek 31 sierpnia)

(ważne do godz. 15 we wtorek 31 sierpnia) dolnośląskiego (ważne do godz. 18 we wtorek 31 sierpnia)

W tych regionach przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Miejscami ma spaść w sumie od 15 do około 50 l/mkw., możliwe są również burze.

Alerty IMGW drugiego stopnia

Dla województwa śląskiego, z wyjątkiem północnych powiatów, oraz południowej i południowo-wschodniej części województw małopolskiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.

W tych regionach prognozowane są opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przewidywana całkowita suma opadu wyniesie od 35 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 70 l/mkw. Miejscami możliwe są również burze. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 8 we wtorek.

