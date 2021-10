Deszcz ze śniegiem i... burze. Od wtorku załamanie pogody

We wtorek na obszarze całego kraju odczuwalny będzie wpływ chłodnej masy powietrza. Należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Oznacza to naprzemiennie pochmurne niebo ze słabymi i umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu oraz zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. W rejonie Wybrzeża możliwe są pojedyncze burze, którym towarzyszyły będą opady deszczu ze śniegiem i/lub krupy śnieżnej, o z zmiennym stopniu intensywności. Najwięcej deszczu spadnie we wtorek na zachodzie i w centrum kraju - od 4 do 10 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna w całym kraju wyniesie około 10-11 stopni Celsjusza, jedynie miejscami 12℃. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie silny z porywami dochodzącymi do 40 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

Prognoza na środę

Na środę prognozowane jest zmienne zachmurzenie, na wschodzie i w centrum przeważnie duże, a na zachodzie umiarkowane, przejściowo małe. We wszystkich regionach należy spodziewać się słabych przelotnych opadów deszczu, a w Tatrach śniegu. Największe sumy opadów, do 2-6 l/mkw., synoptycy przewidują dla centralnego pasa Polski.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10℃ w rejonie Suwałk i Białegostoku do 11-12℃ na zachodzie kraju. Z północnego zachodu będzie wiać umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 30-40 km/h.

Pogoda w czwartek 14.10

Czwartek w większości kraju upłynie z dużym zachmurzeniem, wzrastającym do całkowitego, pojawią się też słabe opady deszczu o przelotnym charakterze. Na wschodzie i w centrum zachmurzenie okaże się umiarkowane, można spodziewać się też licznych rozpogodzeń. Słabo popadać może początkowo na południu kraju.

Temperatura osiągnie maksymalnie od 9-10℃ na wschodzie do 11-12℃ na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

