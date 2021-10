Pogoda na najbliższe dni. Będzie pochmurno, deszczowo i chłodno

Pogoda w czwartek 14 października przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, które od zachodu będzie wzrastać do dużego. Na zachodzie kraju oraz na Pomorzu okresami pojawią się opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Pod wieczór padać może również w centrum. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 stopi Celsjusza na Dolnym Śląsku oraz Suwalszczyźnie, przez 10℃ w centrum kraju do 14℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, słabo i umiarkowanie. Na zachodzie okresami może przybierać na sile.

Pogoda na piątek 15 października

W piątek 15 października na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą opady deszczu do 5-10 l/mkw. Padać nie powinno tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11℃ na Suwalszczyźnie, przez 14℃ w centrum kraju, do 15℃ na Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny - w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę 16 października

Pogoda w sobotę 16 października na Pomorzu upłynie pod znakiem niewielkich opadów deszczu. W pozostałej części Polski powinny pojawić się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11℃ na północy, przez 12℃ w centrum kraju, do 13℃ na Podkarpaciu. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie. Na północy okresami wiatr może być dość silny.

