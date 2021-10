Polska złota jesień to nie mit! Środowa pogoda to udowodni

W środę piękna złota jesień. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 st. C w rejonie Suwałk i Białegostoku, przez 16-18 st. C w centrum i na południu, do 19-22 st. C na zachodzie Polski. Wiatr dość silny, południowo-zachodni, w porywach osiągnie prędkość do 30-50 km/h, w górach i na Wybrzeżu do 80 km/h. W Tatrach wystąpi halny.

Na czwartek synoptycy prognozują dynamiczną aurę z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju oraz zmiennym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14-15 st. C na północy i wschodzie, do 20 st. C na południu Polski. Wiatr silny, w porywach bardzo silny, szczególnie na Wybrzeżu i w zachodniej połowie kraju. W porywach rozpędzi się do 70-90 km/h.

W piątek załamanie pogody

Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na północy kraju. Znacząco spadnie także temperatura. Termometry pokażą maksymalnie od 9-10 st. C na północy, do 12 st. C na południu kraju. Zachodni wiatr będzie silny i bardzo silny, porywisty, osiągnie prędkość do 70-90 km/h.

