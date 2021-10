Wtorek pogodny i ciepły. Tylko na zachodzie inna aura

W zachodniej części kraju we wtorek należy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami i opadami deszczu. Miejscami spadnie do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy, południowo-zachodni.

W środę zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu na północy. Na termometrach zobaczymy od 9℃ na Suwalszczyźnie do 15℃ na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek także zapowiada się na ogół słonecznie. Termometry wskażą od 13℃ na Podlasiu do 17℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i zachodu.