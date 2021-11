Prognoza pogody. Nadchodzi rozpogodzenie

Wtorek 8 listopada przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na południowym wschodzie będzie duże z zanikającymi opadami deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 stopni w centrum kraju do 11 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-wschodni, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę

Środa upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 stopni Celsjuza na Suwalszczyźnie, przez 10 stopni w centrum kraju, do 12 st. C. na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognoza pogody na 11 listopada

Na czwartek 11 listopada, czyli Dzień Niepodległości synoptycy prognozują wzrost zachmurzenia od umiarkowanego do dużego. Na północy kraju pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 10 stopni w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

