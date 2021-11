Pogoda długoterminowa na Boże Narodzenie. IMGW-PIB o białych świętach

Informacjami na temat najnowszych modeli pogodowych dotyczących Bożego Narodzenia podzielił się z nami Grzegorz Walijewski zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju i rzecznik IMGW-PIB. Prognozy nie dotyczą stricte Bożego Narodzenia, ale tygodnia 20-27 grudnia, czyli okresu, w którym będziemy obchodzić te wyjątkowe święta.

Pogoda długoterminowa na Boże Narodzenie. 60 proc. szans na białe święta

– We wtorek wieczorem pojawiły się nowe materiały z modelu ECMWF, czyli naszego europejskiego – przekazał nam Walijewski. Wspomniane modele rzucają nowe światło na dwie kwestie – szanse na średnią dobową temperaturę poniżej 0℃ i prawdopodobieństwo wystąpienia opadów.

Walijewski wyjaśnił, że w kwestii temperatury modele przewidują, że w „świątecznym tygodniu” w całej wschodniej i południowej części kraju mamy ponad 60 proc. szans na to, że średnia dobowa temperatura spadnie poniżej 0℃. W centrum mamy na to 50 proc. szans, a na zachodzie i północy już tylko 30 proc.

Jeśli chodzi o opady, to Walijewski wskazuje, że zgodnie z modelami możemy się ich spodziewać w zasadzie w całym kraju. – Opady mają wystąpić praktycznie w całym kraju, z czego właśnie nieco większe na południu i wschodzie – zaznaczył.

– Jeżeli dodamy te dwie właściwości, czyli temperaturę i opady to wynika z tego, że jest 60-procentowe prawdopodobieństwo, że na wschodzie i południu kraju wystąpią opady i będą to właśnie opady śniegu. Skoro temperatury mają być mniejsze od zera, to biały puch będzie miał szansę się utrzymać – podsumował Walijewski.

Pogoda długoterminowa na grudzień. Białe Boże Narodzenie to rzadkość

Przedstawiciel IMGW nie ukrywał, że jeżeli prognozy te się sprawdzą, to będzie to spora niespodzianka, zwłaszcza że w ostatnich dziesięciu latach tylko dwukrotnie w okresie świątecznym śnieg przykrywał większość naszego kraju.

– Analizując to, co się działo w ostatnich 11 latach, to tylko 2 lata były takie, gdzie faktycznie w Boże Narodzenie śnieg występował na 70 procentach naszego kraju. Był to rok 2012 i 2014 – podkreślił Walijewski. Dodał również, że w ostatnich latach w grudniu widoczna jest tendencja wzrtostowa jeśli chodzi o temperaturę, a opady śniegu ustępują miejsca deszczowi.

– Patrząc na statystyki pokazujące zmianę klimatu, pozytywnie się zaskoczę, jeżeli prognoza z 5 tygodniowym wyprzedzeniem się sprawdzi i tegoroczne święta będą białe – zakończył rzecznik IMGW-PIB.

