Przed nami kilka dni ocieplenia. Na termometrach nawet 9 stopni

W środę 15 grudnia będzie pochmurno. Przejaśnień można spodziewać się jedynie na zachodzie kraju. Miejscami pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki, na wschodzie lokalnie marznące. Będzie mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od 1℃ na Podkarpaciu, przez 3℃ w centrum kraju, do 9℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na czwartek 16 grudnia

Czwartek 16 grudnia przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4℃ na Podkarpaciu, przez 5℃ w centrum kraju, do 8℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek 17 grudnia

Piątek 17 grudnia zapowiada się pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Na wschodzie i w centrum kraju wystąpią przelotne opady śniegu z deszczem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy oraz mokrego śniegu do 3 centymetrów. Na drogach będzie ślisko. Temperatura sięgnie maksymalnie od 3℃ na wschodzie, przez 4℃ w centrum, do 6℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny.