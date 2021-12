Prognoza pogody. Wracają śnieg i mróz. Spodziewane są nawet zawieje śnieżne

Ochłodzenie w Polsce rozpocznie się w poniedziałek. Tuż przed Wigilią temperatura w najcieplejszym momencie dnia nigdzie nie będzie dodatnia. Wraz z mrozem wrócą opady śniegu. Przelotnie padać w ciągu najbliższych dni będzie na obszarze całego kraju.

Prognoza pogody na niedzielę 19 grudnia

W niedzielę czeka nas pochmurna aura z rozpogodzeniami postępującymi od północy w głąb kraju. Pojawią się przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy, w górach do 5 centymetrów śniegu. Jedynie na północnym zachodzie kraju na ogół będzie bez opadów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 5 st. C w centrum, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek mogą pojawić się nawet zawieje śnieżne

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami na północy i zachodzie kraju. Okresami wystąpią opady śniegu do 1-5 cm, a w górach do 10 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60 km/h, powodując zawieje śnieżne.

Na wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie, choć przejaśnień też można się spodziewać. Na wschodzie kraju przelotnie popada śnieg do 1-3 cm. Temperatura sięgnie maksymalnie od -6 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum, do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

