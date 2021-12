Pogoda na Wigilię i kolejne dni. Szereg ostrzeżeń od IMGW

Wigilia upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na zachodzie, południu i w centrum Polski popada mokry śnieg i deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju spadnie do 2-5 cm śniegu. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -2℃ na północnym wschodzie, przez 1℃ w centrum kraju, do 5℃ na Śląsku i w Małopolsce. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na południu w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia pogodowe na Wigilię

Na 24 grudnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń pogodowych, m.in. przed zamieciami (ostrzeżenie obejmuje całe województwo podkarpackie). IMGW rekomenduje by uważać też na opady śniegu w województwie wielkopolskim, łódzkim, części mazowieckiego i lubelskiego oraz zachodniopomorskiego.

Na marznące opady powinni uważać natomiast mieszkańcy woj. małopolskiego i świętokrzyskiego.

25 grudnia w Boże Narodzenie oraz w drugi dzień świąt pogoda będzie o wiele lepsza. Będzie więcej słońca, ale za to znacząco spadną temperatury.